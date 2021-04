Tetti danneggiati dal vento, chiusa via Cavour a Gallarate

I vigili del fuoco sono impegnati dalle 19.45 in una serie di verifiche su alcune coperture danneggiate in via Cavour-largo Camussi a Gallarate.

Sul posto sono intervenute autopompa e autoscala, per verifiche in quota sulle coperture.

L’intervento è ancora in corso intorno alle 21, sul posto anche la Polizia Locale.

Il primo tratto di via Cavour è chiuso e il traffico da via Postcastello viene deviato dagli agenti verso la Zona a Traffico Limitato e verso la piazza.

Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco a causa del vento, senza contare gli incendi alimentati dalle raffiche qua e là in provincia.