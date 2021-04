Un centro sportivo messo a nuovo per Premezzo, con i fondi della Regione

A Cavaria con Premezzo arrivano 150mila euro dalla Regione: uno stanziamento che consente di avviare il progetto di completamento del polo sportivo di via Marcora a Premezzo.

«Nel Bando 2020 eravamo “ammessi” ma non finanziati, ora siamo stati”ripescati”» spiega l’assessore Diego Bonutto. «Il bando ci porta 150mila euro di finanziamento, a cui si aggiungono 150mila euro con mutuo agevolato Coni»

L’intervento prevede il rinnovo della tensostruttura con pavimentazione nuova e riscaldamento a pavimento, la costruzione dello spazio per bar e spogliatoi, un tunnel di trasferimento tra bar e tensostruttura. «Valuteremo poi eventuali aggiunte come la costruzione di un campo di calcetto in sintetico, un impianto da paddle, pallavolo e tennis»

«Ora siamo al progetto esecutivo, attendiamo il passaggio tecnico: speriamo per fine anno di avere tutto pronto» conclude Bonutto, che richiama anche l’«attenzione dell’assessore Nicola Martino nell’intercettare i fondi».