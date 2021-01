L’assessore di Cavaria Diego Bonutto aderisce a Lombardia Ideale

«Il mio lavoro è sempre stato rivolto all’interesse della comunità in cui vivo senza nascondere che i miei valori sono decisamente rappresentati dal centrodestra; mi posso definire un civico (visto che non faccio parte di partiti) ma di centrodestra». Così dice Diego Bonutto, assessore del Comune di Cavaria con Premezzo che oggi aderisce ufficialmente a Lombardia Ideale.

«Guardavo da tempo, con interesse, a Lombardia Ideale, movimento civico che affianca i tradizionali partiti del centrodestra, perché i suoi esponenti stanno facendo un gran lavoro non solo nel Varesotto ma anche nelle principali provincie lombarde, ripagato dai risultati durante le ultime elezioni amministrative» dice Bonutto, che si occupa di territorio, sicurezza e sport nella giunta cavariese guidata dal leghista Franco Zeni.

La giunta di Franco Zeni

«Anche la valorizzazione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Antonio Rossi, che ha ricevuto il compito di gestire lo sport lombardo oltre alle Olimpiadi, è la prova che si sta andando nella direzione giusta. Da oggi lavorerò con ancora più entusiasmo».

Interviene anche l’Avvocato Maurizio Montalbetti, coordinatore provinciale del movimento «Sono contento che in tanti stanno cogliendo il valore dei risultati che stiamo portando in molti comuni; questo è il frutto di un importante lavoro di squadra. Diego si sta distinguendo a Cavaria per le tante ottime iniziative e progetti che sta portando avanti e per noi è gratificante averlo nel nostro gruppo».