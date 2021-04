Un gladiolo ad ogni famiglia di Crosio Della Valle: “Un modo per sentirsi uniti”

Un bulbo di gladiolo ad ogni famiglia del paese. È il dono che l’amministrazione comunale di Crosio della Valle ha voluto fare ai propri concittadini in occasione delle festività Pasquali. Un piccolo sacchettino con un fiocco colorato ed un biglietto d’accompagnamento che recitava: “Abbiamo scelto di donare ad ogni famiglia un bulbo di gladiolo come simbolo di rinascita, quella rinascita che tutti aspettiamo da più di un anno. Continuiamo con tenacia a curarci del bello che vive nelle piccole cose: sarà lo sguardo che riuscirà ad accompagnarci fino alla fine di questa tempesta”.

A lasciare il piccolo dono nelle cassette delle lettere i consiglieri comunali guidati dal sindaco Marco Bortolussi: «Abbiamo voluto in questo modo testimoniare la nostra vicinanza ai cittadini in questo momento di difficoltà – spiega il primo cittadino – E’ solo un piccolo pensiero ma speriamo porti colore e serenità nelle case. Il prossimo anno ogni balcone ed ogni giardino avrà lo stesso fiore, un gladiolo fiorito: un modo per sentirsi uniti, una vera comunità»