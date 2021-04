Un pomeriggio a Bizzozero per sindaco e giunta

Questo pomeriggio si è tenuto un appuntamento nel quartiere di Bizzozero, insieme ad alcuni dei punti di riferimento della zona, come i consiglieri di quartiere e alla redazione di Bizzozero.net, che insieme al sindaco di Varese e agli assessori Francesca Strazzi e Andrea Civati hanno percorso le vie dell’abitato facendo il punto sulla serie di interventi attivati nella zona da questa amministrazione e sulle prospettive future.

Diversi gli interventi realizzati per la zona, come il muro di contenimento dell’asilo Giovanni da Bizzozero, la messa in sicurezza di Passo Buole e via Duno per contrastare il cedimento stradale, gli interventi per la sicurezza del comparto Marconi, con la realizzazione dell’isola salvapedoni e l’illuminazione degli attraversamenti pedonali adiacenti. Interventi che hanno risolto alcune delle emergenze più sentite del territorio. Ma anche gli interventi di manutenzione con la ristrutturazione dell’asilo o l’attivazione e valorizzazione del PLIS.

Diverse anche le prospettive future, per rendere sempre più vivibile il quartiere rafforzandone al contempo l’identità. Ad esempio si sta lavorando a un miglioramento della viabilità complessiva del comparto, mentre diverse strade sono state già inserite nel prossimo piano asfaltature.

«Continuiamo a confrontarci con le voci dei quartieri, che sono i migliori interpreti delle reali esigenze di chi vive le diverse aree della città – spiega il sindaco Davide Galimberti – L’obiettivo è rendere sempre più vivibili i rioni, con interventi straordinari come quelli realizzati intorno alle scuole o per la sicurezza stradale».