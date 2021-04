Va in pensione Milena Maggioni, addetta stampa di Poste Italiane

Chiude una carriera di 31 anni in Poste Italiane Milena Maggioni: è stata l’addetta stampa di Poste in Lombardia ed è stata un riferimento anche per VareseNews, che si parlasse della chiusura di una filiale in un paesino nelle valli, dei disagi per una raccomandata, di un nuovo servizio o di un francobollo commemorativo.

Se spesso i lettori e i cittadini si rivolgono ai giornali per piccoli o più grandi problemi, la possibilità di avere risposte – puntuali e vere, non formali – da grandi enti o aziende non è scontata e passa dalle figure degli addetti stampa. E Milena Maggioni ha rappresentato la sua azienda ma ha anche dato un servizio importante anche alle comunità del Varesotto.

Milena è entrata in Poste Italiane nel 1992, dopo le prime esperienze di lavoro nel settore privato: dal 2007 ha assunto il ruolo di riferimento per i giornalisti lombardi, nelle comunicazioni di nuovi servizi, ma anche per affrontare i problemi che la stampa – “antenna” sui territori – segnalavano.

Volentieri oggi le auguriamo: buona pensione!