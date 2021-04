Vigili del fuoco in azione ad Angera per un incendio

Per cause in fase di accertamento, diversi quintali di scarti di potatura sono stati interessati da un incendio ad Angera, in via Cascina Merlata.

I vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre e diversi automezzi, gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.