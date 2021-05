Il 2 giugno al Quarto Stato per festeggiare la Repubblica e i Circoli

Appuntamento al Circolo Quarto Stato di Gallarate per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Il locale organizza il tradizionale pranzo sociale e una serie di eventi ricordando anche l’importanza che i circoli hanno avuto e hanno per la società.

Il presidente della coop. Casa del Popolo, il presidente Enrico Federico Franzioni in occasione delle giornata in cui si omaggiano anche i “Circoli lombardi, bene comune”, scrive:

“I circoli cooperativi sono luoghi di ritrovo e aggregazione, spazi di socialità e relazione, laboratori di partecipazione e di cura, presidi territoriali e beni comuni. Sono imprese cooperative, dove si lavora, si discute e si progetta insieme. Divertendosi anche. La pandemia, con le chiusure e le misure di distanziamento sociale, ne ha fortemente scosso la vitalità, riducendone le attività. Irriducibili sono i valori e gli obiettivi che legano i circoli cooperativi, oltre 300 in tutta la Lombardia. Il nostro circolo “ Quarto Stato” della coop. Casa del Popolo di Cardano al Campo è uno dei 300 circoli lombardi. In questa data storicamente importante per il nostro Paese, con questa giornata idealmente riparte tutta la nostra attività che è fatta di tante cose storiche e attuali: ospitare associazioni ,partiti, gruppi di acquisto. La cura degli archivi storici e del museo cantina, la pulizia delle zone vicine a noi, organizzare spettacoli musicali, teatrali e dibattiti, la rete Social. Un circolo dove si può bere, mangiare o semplicemente andarci. Tutto questo fa parte del nostro lavoro, tra piccole e grandi cose, tra un passato, un presente ed un futuro, nello spirito della Repubblica che riconosce nell’art.45 della Costituzione la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fine di speculazione privata”.

La giornata del 2 Giugno, oltre al pranzo sociale (su prenotazione) prevede anche diversi momenti di intrattenimento con musica dal vivo, spettacolo di cabaret e altro. Sulla pagina Facebook del Circolo Quarto Stato tutte le informazioni.