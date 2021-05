Accusati di rapina in stazione ad Albizzate, arrestati tre giovanissimi

Una vicenda dai contorni inquietanti resa ancora più grave dalla giovanissima età delle persone coinvolte. I carabinieri hanno arrestato ad Albizzate tre minorenni con l’accusa di rapina ai danni di un pendolare per i fatti avvenuti lo scorso 8 aprile.

Secondo quanto ipotizzato nel quadro accusatorio dentro il quale si stanno muovendo le indagini i tre sedicenni avrebbero atteso un pendolare in arrivo alla stazione ferroviaria di Albizzate per poi minacciarlo e derubarlo.

L’uomo, poco più che trentenne, sarebbe stato costretto a consegnare ai giovanissimi i suoi averi e il bancomat con il codice pin. Mentre in due trattenevano il malcapitato, un terzo giovane si sarebbe recato all sportello a prelevare.

Terminata l’operazione i tre sono scappati ma i carabinieri non ci hanno messo molto a risalire ai loro nomi. Dopo le perquisizioni e la raccolta degli elementi probatori i carabinieri della stazione diretta dal maresciallo Umberto Pisano hanno proceduto all’arresto dei tre giovani albizzatesi ora custoditi in comunità in attesa degli interrogatori.