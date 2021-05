Amca Varese in missione a Firenze: in palio c’è la Serie A

A Firenze, ma non per turismo: la Amca Elevatori Varese di basket in carrozzina giocherà nella capitale toscana tutte le proprie carte per centrare la promozione in Serie A dove i biancorossi farebbero un gradito ritorno.

Dopo aver vinto la regular season nel proprio girone e aver superato il “play in” contro Gradisca, la “Varese seduta” è stata ammessa nel raggruppamento a tre squadre che vedrà impegnate anche i padroni di casa della Menarini Firenze e la Crazy Ghost Battipaglia. Formula semplice: girone all’italiana e vincitrice che otterrà la promozione nella massima categoria nazionale.

Un obiettivo che forse non era tale a inizio stagione, anche se la Amca Elevatori era comunque una delle squadre più in vista, vuoi per la tradizione recente, vuoi per un roster che ha al suo interno diversi nomi di alto profilo per questa disciplina. Cammin facendo Varese si è confermata e a questo punto proverà a superare l’ultimo ostacolo.

Come sempre, non sarà facile: la Menarini è imbattuta in stagione – 9 su 9 – e sfiderà la HSV nel primo incontro del girone (sabato 29, ore 13) che quindi potrebbe già essere decisivo. La Amca giocherà sabato anche la seconda partita, con Battipaglia (ore 21) mentre il terzo match tra toscani e campani si terrà domenica alle 11, sperando che possa essere ininfluente per le sorti della squadra di coach Fabio Bottini.

Il secondo posto nella prossima Serie A sarà conteso nel concentramento di Lecce: la PDM Treviso appare favorita ma i padroni di casa della Colella e i Giovani e Tenaci Roma proveranno a sovvertire il pronostico.