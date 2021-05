Angera ricorda in consiglio comunale Nadia Contini

È stata ricordata questa sera, durante il consiglio comunale, Nadia Contini, scomparsa sabato 22 maggio. Impiegata del comune di Angera e anima dell’ufficio turistico e del settore cultura, Nadia era molto conosciuta nella cittadina sul lago Maggiore.

Poco dopo l’appello del consiglio comunale di lunedì 24 maggio il sindaco Alessandro Molgora ha infatti voluto dedicare un minuto di silenzio a lei e alle vittime del tragico incidente della funivia del Mottarone.

«Sono giorni difficili e tristi per la comunità di Angera, l’amministrazione e la famiglia di Nadia – ha ricordato l’assessore Valeria Baietti -. Nadia era una persona gentile e solare in Comune e all’Ufficio Turistico, dove adesso è sceso il silenzio per la scomparsa di una una professionista competente e instancabile. Ha lavorato fino alla fine, nonostante tutto, sempre pronta a sviluppare nuovi progetti per una città che ha amato molto. Lascia un vuoto incolmabile, posso solo ringraziare per quanto ha dato alla comunità di Angera. Sarà sempre con noi e sono certo che tutte le persone che hanno incrociato il suo cammino non la dimenticheranno».

«Un dolore grandissimo» le parole piene di tristezza della consigliera Maria Stella Tonin, cugina di Nadia, a cui si è aggiunto il cordoglio da parte di Milo Manica a nome del gruppo Allea.

«Una perdita importante, dal punto di vista personale e professionale – ha concluso il segretario comunale Fabio d’Aula -. Ci stringiamo alla famiglia».