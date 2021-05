Apre la stagione concertistica di Luvinate e sarà in presenza

Giovedì 3 giugno alle 20,45, riparte finalmente la musica dal vivo e con il pubblico in presenza con una grande serata della stagione concertistica del Comune di Luvinate. La location sarà speciale: il Chiostro del Golf Club Varese, una vera perla di arte e storia della nostra provincia. Di rilievo anche l’appuntamento artistico: il “MusicArte festival”, giunto alle tredicesima edizione con l’orchestra MusicArte e il suo direttore Roberto Scordia, realtà conosciuta ed apprezzata soprattutto nel nostro territorio.

LA SERATA: MUSICA E TEATRO – Ospiti d’onore saranno gli “Auriga Teatro”, trio di artisti da strada famosi per il loro genio creativo che animeranno il concerto con la loro personalità e i loro interventi coinvolgendo musicisti e pubblico in uno spettacolo all’insegna del sorriso e delle sorprese. “Musica Maestro! Concerto tragicomico” alternerà dunque momenti di spettacolo e di musica, di divertimento e di sorpresa.

LA MUSICA NON SI E’ MAI FERMATA – “È stato un anno difficile e complicato per tutti. Anche il mondo dello spettacolo è entrato in un profonda crisi. Noi di MusicArte Luvinate –sottolinea il Presidente Scordia- abbiamo dovuto annullare tutti i concerti e le rassegne concertistiche che organizziamo. Con mille difficoltà siamo riusciti a non fermarci mai con la nostra Accademia e molte lezioni sono continuate on line e alcune in presenza, presso il Centro Sociale, secondo le regole covid. Un lavoro incredibile che però è proseguito grazie al nostro staff e ai nostri docenti, cui va il mio ringraziamento”.

OBBLIGO PRENOTAZIONE E REGOLE ANTI CONTAGIO – La serata, ad ingresso gratuito, prevede l’obbligo di prenotazione (via SMS o WhatsApp al +39 3490551739, o all’indirizzo mail musicarteclassica@libero.it) e saranno rispettate le ormai note regole anti contagio (distanziamento, igiene mani, obbligo mascherina).

ProLoco Luvinate Associazione MusicArte Luvinate Golf Club Varese