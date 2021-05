Bandi di finanziamento europei, Luvinate approva l’adesione alla convenzione per la costituzione del Servizio Europa d’area vasta della Provincia di Varese

Via libera dal Comune al Servizio Europa d’Area Vasta (SEAV) promosso da Anci Lombardia insieme a Provincia di Varese e Comune di Varese e rivolto a tutti i comuni della provincia. Il progetto mira a mettere in rete competenze ed esperienze utili ad accrescere la capacità di assorbimento delle risorse europee, rispondendo efficacemente alle esigenze dei territori coinvolti.

Anche Luvinate dunque ha deliberato l’adesione alla convenzione che è stata presentata qualche settimana fa a tutti i comuni del Varesotto.

«La partecipazione a bandi di livello regionale e nazionale è il modo più efficace, soprattutto per i piccoli comuni, di reperire le risorse necessarie per lo sviluppo di progetti e iniziative. L’accesso ai finanziamenti europei è invece assolutamente difficoltoso per la laboriosità che viene richiesta dalle Istituzioni europee. Vogliamo ora provare ad agganciarci a questa opportunità e ringraziamo Anci, Comune e Provincia di Varese per aver offerto a tutto il territorio questo servizio», spiega il sindaco Alessandro Boriani.

La convenzione punterà infatti a sviluppare e rendere disponibili servizi e strumenti avanzati di accompagnamento, promozione, supporto e miglioramento della qualità delle politiche e delle progettualità connesse alla valorizzazione e all’utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’Europa per promuovere lo sviluppo delle comunità locali.