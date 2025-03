Bambini di Luvinate in montagna con il Cai sui sentieri del Campo dei Fiori

Prosegue il progetto pilota promosso dal CAI – Club Alpino Italiano che permette ai bambini della classe 3^ della primaria Pedotti di Luvinate di andare in montagna con i volontari del CAI Varese – Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo e del CAI Gavirate per imparare sui sentieri del Campo dei Fiori le regole del Bidecalogo stilato dal Cai e in cui sono raccolte le buone norme di comportamento in montagna.

Nei giorni scorsi si è svolta una nuova uscita didattica in natura. Al centro una bellissima giornata al Parco Campo dei Fiori. La seconda, dopo un’uscita in ottobre condivisa con le famiglie (QUI l’articolo)

CONOSCENZA DEL TERRITORIO, BENESSERE ED EDUCAZIONE CIVICA

I volontari del CAI, in sinergia con gli insegnanti, hanno accompagnato i ragazzi sui sentieri del Parco Campo dei fiori. Partendo dal Sacro Monte si sono diretti verso il valico delle Pizzelle per poi scendere nei pressi del grande Hotel Excelsior. Di lì si sono poi diretti verso le Tre Croci e a scendere verso la pensione Irma e il belvedere.

Ben 5,5 chilometri in due ore.

Tra gli obiettivi del progetto c’è la promozione della conoscenza del territorio, di se stessi, delle relazioni interpersonali fra pari e con la figura adulta e del benessere psicofisico.

Le escursioni offrono anche uno spunto esperienziale per riflettere sull’educazione civica, sulle linee di autoregolamentazione in materia di ambiente e tutela del paesaggio.

EMOZIONI E BELLEZZA, PARTE DELL’APPRENDIMENTO

I ragazzi si sono divertiti e hanno apprezzato l’ambiente della montagna con i suoi sentieri, il suo silenzio e il fascino dei panorami, complice una splendida giornata di sole.

“Le emozioni di un panorama, la bellezza della natura sono parte integrante dell’apprendimento. Queste iniziative –sottolineano le insegnanti – hanno il merito di promuovere il coinvolgimento, la motivazione e il successo degli studenti, inducendoli a vivere esperienze coinvolgenti e arricchenti”.