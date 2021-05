Benzina e olio sull’asfalto, chiusa per due ore la strada Somma-Varallo

Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, nonostante l’urto iniziale avesse fatto pensare male. Ma l’incidente stradale avvenuto in via Canottieri di Somma Lombardo – che porta al ponte-diga sul Ticino – ha avuto come conseguenza un blocco di due ore della Statale che unisce Somma con Varallo Pombia.

È successo alle 13.30 di oggi, lunedì 17 maggio, quando due auto si sono scontrati sulla via che scende verso il fiume e Porto Della Torre: il 118 è intervenuto con ambulanza inviata dalla Croce Rossa di Gallarate e con autoinfermieristica. È stata soccorsa una bimba di dieci anni, ma per fortuna senza ferite: non si è reso neppure necessario il ricovero in opedale.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale sommese, per i rilievi dell’incidente e anche per coordinare il ripristino ambientale, dopo lo sversamento di oli e carburante da parte di uno dei veicoli coinvolti.

La strada è rimasta chiusa per circa due ore.