Bilancio e caserma dei vigili del fuoco, a Luino il 10 maggio consiglio comunale

I conti del Comune e la caserma dei vigili del fuoco: questioni già trattate in Commissione ma che dovranno superare dibattito e approvazione da parte dell’Assemblea cittadina di Luino che si riunirà il prossimo 10 maggio, lunedì.

Oltre a quelli già citati vi sono anche altri numerosi punti all’ordine del giorno che potranno venir seguiti in streaming a partire dalle 19.30 sulla piattafforma “Civicam” di Luino.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

2. Approvazione bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

3. Modifica del Regolamento comunale delle entrate tributarie – Introduzione dell’art. 16 bis disciplinante la procedura di reclamo-mediazione in materia tributaria ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992;

4. Convenzione tra il Comune di Luino e l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio per la gestione degli immobili di proprietà comunale – Approvazione addendum;

5. Approvazione della modifica alla convenzione tra Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio e Comune di Luino per la realizzazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco;

6. Progetto “Lombardia Europa 2020”: approvazione della convenzione per la costituzione del SEAV – Servizio Europa d’Area Vasta della Provincia di Varese;

7. Mozione presentata dal Consigliere comunale Furio Artoni in merito alla tutela dell’Ospedale di Luino;

8. Mozione presentata dal Consigliere comunale Furio Artoni in merito alla situazione di degrado della Città a causa del mancato rispetto della raccolta differenziata dei rifiuti nei contenitori posti sul territorio comunale;

9. Mozione presentata dal Consigliere comunale Furio Artoni in merito alla realizzazione di parcheggio per auto-motoveicoli nell’area ex Diana;

10. Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Furio Artoni in merito all’ordinanza dirigenziale n. 44 del 10/03/2021.