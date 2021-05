Il, “Dup“ di Luino si presenta in Commissione

La commissione consiliare Bilancio e Affari Generali di Luino si è riunita lunedì 3 maggio in video conferenza alle 18.30 e dopo l’appello – assenti Alessandro Casali e Franco Compagnoni – il sindaco Enrico Bianchi ha introdotto il punto saliente della seduta, il documento unico di programmazione “DUP 2021/2023”.

Dalla presentazione è emerso che il 26% della popolazione è over 65 «la fascia che in questo momento dobbiamo proteggere di più», come ha affermato il primo cittadino. È stato valutato il carico sociale economico della popolazione non attiva e l’indice di ricambio generazionale che lavorativamente parlando risulta essere basso.

«Tutto quello che è stato elaborato in questo documento tiene conto di una popolazione che sta diventando sempre più anziana e quindi il peso di quelle che sono le attività relative al sociale rappresentano un quadro oneroso per le spese correnti del comune», sottolinea il Sindaco. «L’aspetto relativo agli investimenti, all’interno descritto, riprende una parte di quelli che erano stati definiti dalla amministrazione precedente, alcuni condivisibili e altri meno», ha specificato Bianchi.

Il punto due ha previsto la presentazione del “bilancio di previsione finanziario 2022 2023” che fra le voci di entrate tributarie 2021 per il Comune vede la Tari al 24,7%, l’Imu al 43,2 % e l’Irpef al 10,8%, delle quali sono state precedentemente approvate le aliquote (le entrate Irpef non risultano elevate per via della presenza di molti lavoratori oltre confine). Il fondo di solidarietà comunale stanziato dello Stato ha invece visto una crescita nell’ultimo anno. Fra le entrate extratributarie figurano l’attività della farmacia comunale per oltre un milione e mezzo di euro; le sanzioni del codice della strada si prevedono attorno ai 269 mila euro per ciascuna delle annualità. I principali investimenti nel 2021 saranno incentrati sul miglioramento dei plessi scolastici, dell’assetto del territorio e della sicurezza stradale.

«Voglio ringraziare gli uffici finanziari per questo lavoro fatto in questo periodo di emergenza, permettendo a tutti una più facile lettura di questi dati», ha affermato Enrico Bianchi. La seduta è poi proseguita con la modifica del regolamento comunale delle entrate tributarie e l’introduzione della figura istituzionale del mediatore all’interno dell’ente. Per alcune specifiche controversie l’utilizzo della mediazione è imposto dalla legge. Il quarto punto riguardava la convezione tra il comune di Luino e l’Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale di Varese, Como, Monza, Brianza, Busto Arsizio per la gestione dell’immobili comunali. Viene fatta una aggiunta alla convezione in vista del previsto investimento da parte di ALER, per le abitazioni gestite in convezione con il Comune di Luino, e per avvalersi della quota del 110% e ridare dignità agli stabili comunali.

Il quinto punto all’ordine del giorno ha riguardato la modifica della convezione tra Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio e il Comune di Luino, concernente il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Luino; con una delibera del 30 novembre del 2015 si rendeva disponibile un’area a Voldomino per la nuova caserma. Ora in base ai progetti del Ministero dell’Interno per i vigili del fuoco, viene richiesto all’amministrazione la diminuzione dell’area da loro precedentemente richiesta: avrà meno giardino e verrà stabilito un sistema semaforico direttamente sulla via Copelli.

L’ultimo punto ha riguardato il “progetto Europa Lombardia 2020”: «Si tratta di una proposta molto interessante a cui abbiamo aderito e che porteremo in consiglio comunale. Questa convenzione prevede una cooperazione per sviluppare e rendere disponibili sul proprio territorio servizi e strumenti avanzati di accompagnamento, promozione, sopporto della qualità delle politiche connesse alla valorizzazione e utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’Europa per promuovere lo sviluppo delle comunità locali. L’interesse del comune di Luino è sperimentare e attivare in forma associata la gestione del SEAV (Servizi Europa di Area Vasta) mettendo in rete competenze ed esperienze utili ad accrescere la capacità di assorbimento delle risorse europee e rispondere efficacemente alle esigenze dei territori coinvolti», ha concluso il Sindaco.