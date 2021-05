Buguggiate, monito del sindaco Sambo: “Quattro classi in quarantena, non abbassiamo la guardia”

«Non é il momento di abbassare la guardia contro il COVID». A lanciare il messaggio attraverso il canale social del Comune di Bugggiate è il sindaco Matteo Sambo.

A una settimana dall’ingresso in zona gialla 4 classi della scuola di Buguggiate (una elementare e tre delle medie) sono in isolamento fiduciario.

Il sindaco Sambo esorta tutti «ad avere senso di responsabilità e continuare ad applicare le norme per il contenimento della pandemia, per evitare che si diffonda il virus. Serve evitare feste e assembramenti al parco: non è il caso di mollare le redini. Il contagio è in aumento questa settimana, le regole vanno rispettate: distanziamento, mascherina e tutto il resto».

IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI BUGUGGIATE