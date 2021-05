C Gold: turno insidioso per le squadre che puntano in alto

Le prime quattro della classifica contro le seconde quattro: è questo il leit motiv della quarta giornata di ritorno nel campionato di basket di Serie C Gold che andrà in scena – spalmata su diversi orari – sabato 8 maggio.

Il recupero del 1° maggio ha visto l’inattesa vittoria di Mortara ai danni di Milano3, un risultato che ha allontanato i pavesi dalla zona calda e permesso alla capolista Saronno di mantenere un bel distacco dalle inseguitrici, visto che proprio i “Massicci” avrebbero potuto insediarsi al secondo posto solitario.

La Az Pneumatica di Tato Grassi si appresta così a vivere con un margine di sicurezza la partita del centro “Ronchi” proprio contro Mortara: attenzione massima però per gli amaretti che devono evitare inciampi – soprattutto casalinghi – per arrivare in vetta al termine della regular season.

Una “attenzione” che deve essere anche nel bagaglio della Esse Solar Gallarate: la formazione di Baroggi deve infatti far visita al Sette Laghi e i gialloblu di Zambelli sono avversaria in grado di competere anche contro le squadre di prima fascia.

Molto interessante è anche l’incrocio della Enerxenia Arena dove l’Academy attende la Visport Legnano. La Conforama di coach Bizzozi dopo un ottimo avvio sta pagando lo scotto con la categoria senior ma potrebbe finalmente presentarsi al completo al cospetto degli Knights di Saini che dovrebbero fare a meno di una pedina importante come Cozzoli.

Il programma prevede infine la trasferta della Valceresio sul parquet di Milano3: come detto i biancorossi di Pugliese arrivano dallo stop di Mortara e cercheranno di riprendere subito il cammino. La Baj di Bruno Bianchi però è appena tornata al successo (ai danni dell’Academy) ravvivando così le speranze di salvezza: il pronostico dice Milano ma i “Lupi” sono pronti a vendere cara la pelle.