Il candidato sindaco Anna Pugliese presenta la sua squadra

Anna Pugliese ha unito tutto il centrodestra cittadino e si è presentata alla città. Assessore al bilancio uscente, la Pugliese ha presentato la squadra venerdì sera, 21 maggio, durante una diretta video, oltre a essere presente con un gazebo in paese sabato mattina, accompagnata da vari candidati nella lista.

Una lista che comprende i rappresentanti di Lega Nord e Fratelli D’Italia, insieme a qualche indipendente. Spicca così l’assenza del sindaco uscente Paolo Mazzucchelli che ha comunque garantito il suo appoggio esterno alla Pugliese. Non c’è stato invece nessun accordo con i Cristiani popolari, a cui la candidata aveva dato un’apertura. Confermati in lista Paolo Crosta, l’assessore uscente ai servizi sociali Laura Morosi, il segretario cittadino della Lega Davide Peri, mentre come indipendenti ci sono anche: Vincenzo Lotito, Ambrogio Magistri, Antonio Valentini, Cristina Luoni, Ambrogio Magistri, Enrico Carraro, Luca Russo, Valeria Vanetti, Matteo Mazzucchelli.

«Ho iniziato questo percorso politico cinque anni fa ed è nata una passione per fare qualcosa di bello per gli altri – spiega la candidata sindaco -. Io sono convinta che la nostra mission debba essere quella di mettere tutte le nostre forze perché tutti possano dire di vivere in un bel posto: Cairate, Bolladello e Peveranza hanno tutte le caratteristiche per essere dei bei posti».