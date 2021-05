Carla Fracci protagonista al premio Chiara

Gli incontri letterari di questa settimana, legati al Premio Chiara, sono eventi che vedono protagonisti grandi personaggi del mondo artistico italiano.

Sabato 29 maggio alle 17 al Teatro Oratorio S. Ambrogio di Varese, in via Lazzaro Papi 7, si terrà un Incontro con Carla Fracci. Ballerina di fama internazionale, nella sua lunga carriera ha danzato sui palchi più prestigiosi di tutto il mondo al fianco delle più grandi icone della Danza. In questo appuntamento racconterà le storie che hanno dato forma alla sua carriera e la sua vita, costellate di grandi successi, che recentemente ha raccolto in un volume dal titolo “Passo dopo passo“. Questa autobiografia accompagna il lettore alla scoperta della sua infanzia, dell’ingresso alla Scuola di ballo del Teatro alla Scala, degli gli anni dello studio e i trionfi sui palcoscenici, l’amore per la famiglia e l’onestà, per la danza, per la musica e l’armonia.

A condurre l’evento sarà Andrea Chiodi, regista varesino ideatore e direttore artistico di Tra Sacro e Sacro Monte. Formatosi alla guida di Piera Degli Esposti, è stato assistente alla regia di Gabriele Lavia. Specializzato nella realizzazione di grandi spettacoli con più di 500 comparse, ha diretto e collaborato con alcuni grandi nomi della prosa italiana.

Domenica 30 maggio alle 17 invece si terrà, al Salone Estense di Varese, in Via Luigi Sacco 5, l’evento “Piero Chiara e la poesia di Miguel Hernandez“. Con la conduzione di Chiara Gatti – storica e critica dell’arte, curatrice specialista di scultura e grafica moderne e contemporanee, scrive per le pagine culturali del quotidiano La Repubblica – sarà presentato il libro “La poesia è questione di cuore“: una raccolta inedita di traduzioni di 3 sonetti e 9 elegie di Miguel Hernández, poeta dell’avanguardia spagnola, realizzate da Piero Chiara, il quale scopri quasi per caso le opere di questo poeta spagnolo. Il suo lavoro, rimasto a lungo inedito per ragioni editoriali, viene ora alla luce per la prima volta, come testimonianza del fascinoso legame tra i due autori.

Ad intervenire saranno Francesca Boldrini, che si è occupata della produzione letteraria di Piero Chiara, ha insegnato e si è impegnata nel mondo delle associazioni culturali e del volontariato e ha realizzato ricerche storiche rivolgendosi particolarmente alla Linea Cadorna, alla Resistenza nel Varesotto e alla cultura popolare in Valcuvia, e Mario Santagostini, traduttore dal tedesco e dal latino, ha pubblicato numerose raccolte poetiche, saggi di critica letteraria e curato antologie di poeti illustri.