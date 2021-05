Caronnese contro l’Arconatese, Legnano a Imperia

È alle porte la giornata numero 32 per il girone A di Serie D. Tante sono le gare ancora da recuperare che lasciano la classifica incompleta, ma Caronnese e Legnano non hanno ancora abbandonato le proprie ambizioni per i playoff. (foto Caronnese.com/ Agostino Castelnuovo)

CARONNESE – ARCONATESE

La ripresa del campionato dopo la soste per i recuperi non è stata positiva per la Caronnese, che ha perso 1-0 sul campo ma ha anche subito l’infortunio di capitan Federico Corno, una brutta tegola per questo finale di stagione. La squadra di mister Roberto Gatti spera di ritrovare la via della vittoria al “Comunale” di Caronno Pertusella contro l’Arconatese, che arriva dallo 0-0 contro il Varese ma non potrà contare sullo squalificato Marco Bianchi, un punto fermo della difesa oroblu.

IMPERIA – LEGNANO

Se la sconfitta del “Franco Ossola” aveva fatto perdere speranze in casa lilla, la splendida vittoria contro la capolista Pdhae ha riportato fiducia e ambizione al Legnano, che continua a tenere viva l’ipotesi playoff, distanti due soli punti. A Imperia la squadra di mister Marco Sgrò dovrà però dimostrare di avere come qualità anche la continuità. Molto del futuro lilla passerà da questa insidiosa trasferta.