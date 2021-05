Ciclisti investiti alla Schiranna

Brutta caduta per due ciclisti che percorrevano la Provinciale del Lago in località Schiranna. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine chiamate sono stati investiti da un furgoncino che procedeva nella stessa direzione.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso una donna di 29 anni e un uomo di 31 trasportati in codice gialle all’ospedale di Varese. Le indagini affidate agli agenti della Questura.