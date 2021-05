Claudio Baglioni festeggia 70 anni

Proprio oggi, domenica 16 maggio, Claudio Baglioni spegne 70 candeline. Con oltre 60 milioni di dischi venduti e 50 anni di carriera alle spalle, è tra i cantautori italiani più apprezzati. Nel 2014 era stato in concerto a Varese.

Baglioni è nato nel 1951 a Roma, in zona Centocelle. Figlio di una sarta e di un maresciallo dei carabinieri, si è avvicinato alla musica da molto giovane, e ha partecipato al suo primo concorso musicale a 13 anni, anche se per diverso tempo ha pensato non fosse quella la sua strada.

Per Baglioni il vero successo arriva nel 1972, con l’uscita dell’album “Questo piccolo grande amore”. Nel corso della sua carriera, Baglioni si è esibito in più di 2.000 concerti, ha venduto più di 60 milioni di dischi; e con 4 milioni di copie vendute, il suo album “La vita è adesso” (del 1985) è il più venduto d’Italia.

L’8 aprile 2014 Baglioni è stato anche a Varese per una tappa del tour “ConVoi”. Il concerto si è tenuto all’allora “PalaWhirlpool”, e per l’occasione VareseNews aveva chiesto ai suoi lettori di raccontare la loro esperienza tra il pubblico.

«Ho 42 anni – scriveva una lettrice – e da più di venti anni seguo Baglioni. Anche giovedì sera Claudio è riuscito ad emozionarmi sia con i brani recenti, noi due là, una storia vera, un’altra vita….. Sia con i più datati, ma sempre splendidi».

«Non è questione di età – continuavano i fan – ma solo di emozioni ,quelle che il mitico Claudio ci ha regalato con amore e che noi,pubblico di Varese,speriamo di aver ricambiato facendogli sentire la nostra presenza e tutto il nostro affetto».