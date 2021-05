Conti: “L’addio a Bulleri una scelta difficile. Ora voltiamo pagina”

«La scelta è mia, non è stata semplice sul piano umano e tengo a ringraziare davvero di cuore Massimo Bulleri per quello che ha fatto con la nostra squadra nel corso del campionato. È cresciuto e ci ha salvato la stagione evitando la retrocessione».

A parlare è Andrea Conti, direttore generale della Pallacanestro Varese, colui che ha comunicato al tecnico toscano la decisione della società di non proseguire nel rapporto di collaborazione. Una clausola presente nel contratto che legava il “Bullo” alla Openjobmetis: «Il termine per esercitarla era quello del 30 maggio – spiega Conti – mi è sembrato corretto farlo il prima possibile. Ribadisco che non c’è nulla di personale ma che abbiamo considerato alcuni aspetti (Conti però non li approfondisce ndr) che ci portano a voltare pagina».

Varese quindi, pur in un momento in cui le finanze non abbondano (domani sera, giovedì 20, parlerà Rosario Rasizza e spiegherà il suo controverso tweet di alcuni giorni fa), tornerà sul mercato degli allenatori. Il toto-nomi è già iniziato anche se la suggestione Meo Sacchetti non appare una strada facilmente percorribile, almeno di primo acchito: il c.t. azzurro è ancora sotto contratto con la Fortitudo e ha costi ben più alti rispetto a quelli sostenuti per Bulleri.

Molto più probabile quindi che si vada su un giovane, emergente ma già con esperienza solida alle spalle. Un identikit che potrebbe corrispondere a quello di Adriano Vertemati, ex tecnico (per nove anni) di Treviglio e attualmente vice di Trinchieri al Bayern Monaco. Una suggestione che andrà verificata nei giorni prossimi: se così fosse, sarebbe una scelta intrigante.