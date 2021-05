A Cuvio è tempo di cicogne: un aiuto per i nuovi nati

Una nuova nascita rappresenta senz’altro un momento di gioia e di speranza non solo per una famiglia, ma anche per tutto un paese.

In questo periodo di pandemia, non c’è niente di più grande di una vita che viene alla luce per infondere ottimismo e spronare a riprendere la normalità.

Questo felice momento è stato accolto come particolare segno di fiducia nel futuro anche dall’amministrazione comunale di Cuvio, che ha voluto esprimere il proprio compiacimento e dare il benvenuto ai due nuovi nascituri nati in questi mesi.

Il sindaco, dott.Enzo Benedusi, l’assessore, dott.Mauro Ciccullo e Rosanna Reali, Consigliere delegato ai Servizi Sociali , a nome dell’Amministrazione Comunale, hanno consegnato direttamente nelle mani dei genitori, i meravigliosi pacchi regalo per Francesco e Adele e dare loro il saluto di accoglienza nella comunità cuviese.

L’iniziativa si è potuto concretizzare grazie al contributo di alcune attività produttive del paese: la Farmacia della dott.ssa Maria Pia Cantù che ha contribuito donando confezioni di prodotti per neonati; la soc. Mascioni s.p.a. con la donazione di completi di lenzuola per bambini e la soc. Modecor omaggiando le famiglie con pasticceria preconfezionata, stampi torte e giochini infanzia,.

Il Comune di Cuvio ha partecipato al regalo mettendo a disposizione un buono di 100 €per ogni neonato, per acquisti da effettuarsi presso i supermercati Tigros.

La sinergia espressa da parte di negozi, industrie, istituzioni e società, per contribuire alle necessità dell’emergenza è il segno evidente di una manifesta volontà comune di ritornare al più presto alla quotidianità.