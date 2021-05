Dai cani da slitta alle vette del Nepal: mattinata dedicata all’ambiente per gli alunni della Carducci di Gavirate

Mattinata all’insegna dell’ambiente, della natura e del movimento per gli alunni della scuola media Carducci di Gavirate, grazie ai volontari del Cai.

«Sono veramente contento di aver potuto organizzare questa giornata – ha dichiarato Rodolfo Rabolini, presidente del CAI di Gavirate – perché, proprio dopo un periodo così difficile, è bello aiutare i ragazzi a stare più a contatto con la natura e scoprire il piacere di camminare e andare in montagna».

Tutte le classi, a turno, hanno potuto conoscere e ascoltare Francesco Raimondi, noto come Fra Indi, ( www.fraindi.com ) che ha portato i suoi cani husky e la slitta nel giardino della scuola.

Francesco è un musher, cioè un esploratore, che pratica sledddog in solitaria con i suoi bellissimi cani in varie parti del mondo. Ha dato vita a un progetto Adventure Natural Project di valorizzazione naturale e ambientale per una vita che ritorni consapevolmente ad avere un rapporto armonico con la natura. Ha spiegato ai ragazzi che la fatica e la paura non lo spaventano perché è ripagato dall’affetto dei suoi cani e dalla possibilità di vivere secondo ritmi di vita più lenti assaporando il silenzio e riscoprendo una spiritualità profonda. Una testimonianza che ha affascinato i ragazzi e ha lasciato un segno.

Un’altra testimonianza molto significativa che i ragazzi hanno potuto ascoltare è stata quella di Patrizia Broggi, insegnante ma anche alpinista e fotografa del CAI Gavirate che in auditorium ha mostrato le sue bellissime foto sul Nepal. Lei stessa è vice Presidente di Eco Himal Italia Onlus ( www.ecohimal.it ) e sviluppa dei progetti per aiutare i bambini delle terre alte himalayane in percorsi scolastici e i giovani in apprendistato professionali.

«Sono orgogliosa di questa giornata – ha dichiarato la dirigente Ornella Fiorillo – che è di grande auspicio per la ripresa di tante attività che non abbiamo potuto svolgere per il covid. E’ bello poter riportare le classi nel nostro auditorium, anche se distanziate e a turni, e avere la collaborazione preziosa degli amici del CAI che insieme ai docenti hanno organizzato tanti momenti all’aperto per i nostri ragazzi. E sono certa che l’anno prossimo potranno riprendere ad andare in montagna e vivere tanti altri momenti come questo».

Successivamente le classi prime sono andate sul lungolago di Gavirate dove li aspettavano Alessandro e Gregorio per una attività di arrampicata sugli alberi, la naturalista e ricercatrice antartica Alice per una lezione all’aperto e la prof. di arte per disegnare en plein air. Le classi seconde hanno passeggiato insieme verso l’isolino Virginia accompagnate da Elisa, Cinzia e Lidia. Le classi terze hanno percorso un tratto del sentiero del parco del Campo dei Fiori verso il forte d’Orino accompagnati da Emanuele, Christian e Sergio.

«Siamo stanchi ma felici – hanno detti i prof. Elena Ratti e Volmer Armani (referenti di educazione civica che hanno organizzato la giornata) perché nonostante il tempo incerto, abbiamo avuto fiducia che sarebbe stata una giornata indimenticabile per noi insegnanti e per i ragazzi. Abbiamo rivissuto e assaporato emozioni che alla scuola mancavano tanto!».