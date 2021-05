Dal gioco all’impresa: la storia di Alessandro e Lorenzo, due fratelli di Besozzo

Da un’idea nata per affrontare il lockdown, due ragazzi di Besozzo hanno lanciato la loro prima linea di abbigliamento. È il progetto di Alessandro e Lorenzo Pedretti, due fratelli rispettivamente di 16 e 20 anni, che hanno trasformato le loro passioni per il disegno e la moda nella loro prima iniziativa commerciale.

Tutto è iniziato tra il febbraio e il marzo 2020, quando Alessandro ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo libero da dedicare alla sua passione: il disegno. I disegni di Alessandro hanno colpito subito suo fratello Lorenzo, che insieme alla madre lo ha incoraggiato ad avviare un progetto che mettesse a frutto la sua inclinazione per l’arte con la loro passione per l’abbigliamento, in particolare lo streetwear.

I due fratelli hanno quindi contattato un maglificio di Lecco per avviare la produzione delle magliette decorate coi disegni di Alessandro. «Abbiamo seguito – spiega Lorenzo – tutte le fasi del processo produttivo: dalla scelta dei materiale, ai ricami ai disegni da stamparci sopra, e alla fine la nostra prima linea di abbigliamento è pronta».

Ma realizzare le magliette è stato solo il primo passo. Alessandro e Lorenzo hanno infatti aperto il loro sito web e un negozio online dove acquistare le loro prime creazioni. Se Alessandro è l’artista dietro ai disegni, a gestire il sito è Lorenzo, che si occupa anche del lato marketing.

«Questa iniziativa – racconta Lorenzo – ci ha aiutato ad affrontare il lockdown con più energia e serenità. I mesi della pandemia sono stati un periodo difficile, con alcuni problemi legati alla scuola. Un periodo reso ancora peggiore dall’aver dovuto rinunciare per così tanto tempo allo sport e a molte delle nostre attività preferite».

Tra le magliette di Alessandro e Lorenzo, infatti, ce n’è anche una a tema “covid”: dove l’immagine del virus incontra i simboli di Google Meet, l’applicazione che studenti di tutta Italia hanno ormai imparato a conoscere fin troppo bene.

Ciò che è nato come un gioco, per Alessandro e Lorenzo si è quindi trasformato in un’opportunità da cogliere e, perché no? Trasformare in una vera e propria carriera. «La seconda linea di magliette – afferma Lorenzo – è già pronta e abbiamo iniziato a prendere contatto con i commercianti di Besozzo. Speriamo di riuscire presto a trasformare questa iniziativa in un progetto commerciale concreto».