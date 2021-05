Due auto della Polizia Locale di Gallarate saranno dotate di defibrillatore portatile, grazie ai fondi (17.334,71 euro) ottenuti dal bando regionale “acquisti strumenti polizia locale 2021”.

I fondi consentiranno anche di acquisire un drone e di dotare la sede del comando di via Ferraris di sistema di allarme.

I defibrillatori saranno «ulteriori strumenti per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità a tutela della vita umana e della sicurezza di tutti» dice la vicesindaco e assessore alla sicurezza Francesca Caruso.

Che poi sottolinea con un pizzico di polemica: «È il settimo bando a cui come polizia locale partecipiamo e vinciamo durante questo mandato a fronte dei soli due bandi vinti dalla precedente amministrazione. Ancora una volta con questo bando andiamo ad integrare la strumentalizzazione della polizia locale per la sicurezza di tutta la cittadinanza».

«La vittoria di questo bando – aggiunge l’assessore al fundraising Andrea Zibetti – è una tappa importante di un percorso intrapreso prima della pandemia che vuole dotare Gallarate di una tecnologia all’avanguardia come quella dei Droni. Una parte ruolo importante per il raggiungimento di questo obiettivo è stata giocata da Adriano Basile CEO di IFR Supplies che, come sponsor del Comune, ha più volte sostenuto il comando di Polizia Locale e di Protezione Civile (di cui fa parte come volontario) tramite la formazione di agenti, la programmazione degli apparati radio ed è stato tra i primi a donare le mascherine durante il primo lockdown».

IFR supplies è una società radicata sul territorio dal 20 anni che si occupa di forniture tecnologiche per le forze armate e i corpi di polizia dello stato. È specializzata nel settore droni sia a livello formativo che operativo e possiede la delega di polizia giudiziaria in contesti diurni e notturni.