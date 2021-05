Due incidenti con motociclisti coinvolti a Busto Arsizio

La bella stagione porta sulle strade molte moto e anche un aumento del numero di incidenti che vedono coinvolti gli amanti delle due ruote. Questa mattina a Busto Arsizio se ne sono verificati due, uno sul Sempione all’altezza della Bandera, dove un centauro a bordo di una moto è stato urtato da un auto ma senza gravi conseguenze per i conducenti.

L’altro incidente si è verificato a Borsano, in via Lodi, dove una donna di 47 anni ha riportato ferite nello scontro con un’auto. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Busto e un’ambulanza della Croce Rossa. Gli agenti motociclisti hanno aiutato i sanitari a soccorrere la donna sotto lo sguardo ammirato dei cittadini che si sono fermati a guardare. Uno di loro ci ha inviato questo scatto dei momenti concitati del soccorso.