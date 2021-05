Eccellenza, l’Olginatese rimane in vetta

Nella settima giornata di Eccellenza la Brianza Olginatese conferma il primo posto in classifica grazie al successo 3-1 in rimonta in casa della Pontelambrese e tiene a distanza la Varesina, che nel pomeriggio ha espugnato 2-1 il “Milano” di Sesto Calende. Le reti rossoblu sono state messe a segno da Anzano e Mira su rigore, mentre il momentaneo pareggio della Sestese porta la firma di Caraffa.

Si prende tre punti anche la Vergiatese, che sul campo amico regola 1-0 la Castanese. Decide il match la rete di Scapinello.

Sugli altri campi pareggio 2-2 tra Luciano Manara e Base 96 mentre il Milano City batte 3-2 l’Ardor Lazzate. Fermo per il turno di riposo il Gavirate.