Con “Escape classroom” e “Distanti un ab-braccio” gli studenti rielaborano la pandemia

Nella settimana dal 17 al 21 maggio 2021 l’istituto comprensivo Galilei di Tradate, grazie al sostegno del Comune di Tradate, è coinvolto nel progetto artistico “Nessuno è un’isola” sul tema della pandemia da Covid-19 che la compagnia Oplà Teatro propone ai bambini delle scuole primarie e alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.

“In questo periodo di Covid-19, ci siamo sentiti come dei naufraghi, sballottati dalle onde e dal vento, in balia del mare. Dopo giorni impervi e confusi, siamo giunti su un’isola nuova, a noi sconosciuta, la nostra nuova realtà. Da veri naufraghi passiamo giorni altalenanti, alternando momenti in cui ci sentiamo ISOLA, isolati, soli, persi, a momenti in cui ci sentiamo ESPLORATORI, scopriamo nuove strategie per sopravvivere, per lanciare segnali, come accendere un fuoco, scrivere un messaggio in una bottiglia o sulla sabbia”, spiegano i promotori di Oplà che hanno trovato dei modi alternativi per far rielaborare il vissuto di questo periodo a bambini e ragazzi, in assoluta sicurezza.

La settimana è iniziata con tre mattinate dedicate ai bambini dei tre plessi delle primarie dell’istituto Galilei, in un evento animativo-teatrale dal titolo “Distanti un ab-braccio”, dove, grazie a giochi teatrali in percorso a tappe, i bambini rivivranno le tematiche e i vissuti esperiti durante questa pandemia.

Gli eventi avverranno all’interno dei parchi pubblici di Tradate, così da permettere ai bambini di vivere l’esperienza artistica in assoluta sicurezza, muovendosi classe per classe.

Escape classroom

La compagnia Oplà ha voluto inoltre coinvolgere i ragazzi della scuola secondaria di primo grado con la sfida “Escape classroom”, permettendo loro di rielaborare quello che hanno vissuto durante la pandemia con delle opere artistiche. A marzo è stata lanciata alle classi la sfida di creare delle installazioni con oggetti della vita quotidiana e di accompagnarle a un audiomessaggio sull’opera.

Una giuria composta da un membro del comune di Tradate, uno della scuola I.C. Galilei, un membro del comitato genitori e due membri della compagnia Oplà hanno votato le opere individuando le prime tre classificate, che verranno premiate il 21 maggio 2021, presso la biblioteca Frera di Tradate.

Tutte le opere rimarranno visibili alla comunità presso la biblioteca Frera fino al 12 giugno.

La compagnia Oplà ringrazia il Comune di Tradate, l’assessore Erika Martegani e l’I.C. Galilei per aver sostenuto e partecipato a questo progetto.

