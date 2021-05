Premiati in Frera i ragazzi per “Escape classroom”

La biblioteca Frera ha ospitato venerdì 21 maggio le premiazioni della sfida “Escape classroom” lanciata dalla compagnia teatrale Oplà ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Galilei per dare loro l’occasione di rielaborare quanto vissuto durante la pandemia con delle opere artistiche: installazioni, fatte di oggetti di vita quotidiana accompagnare a un audiomessaggio sull’opera.

Tutte le opere rimarranno visibili alla comunità presso la biblioteca Frera fino al 12 giugno, incluse le tre premiate dalla giuria composta da Carlo Tognola e Arianna Rolandi per Oplà, Erika Martegani assessore alla cultura del Comune di Tradate (che ha sostenuto l’iniziativa), Rosa Cantalupo docente dell’IC Galilei e Fabio Tonazzo del comitato genitori.

1° posto ALTI E BASSI

3A – gruppo 2 – Ravazzani Sofia, Di Maria Ludovica, Natì Alessia

La giuria ha collocato al primo posto quest’opera per il valore artistico della stessa, ma anche per la cura con cui è stata presentata. Un video che mette in risalto il valore artistico e comunicativo dell’installazione, presentato in forma teatrale. Positivamente anche la cura del dettaglio.

Dal video di presentazione si respira la coralità che ha unito il gruppo nella creazione di quest’opera.

2° Posto RISALITA

3D – Matilde Maggio

La giuria ha trovato l’opera originale. La leggerezza del palloncino che porta via la chiave, i ricordi di tempi più spensierati e una mano chiusa in una teca che vorrebbe recuperare la chiave; sono stati elementi evocativi che hanno suscitato tanti ricordi e emozioni in tutta la giuria, che ha definito l’opera geniale.

3° Posto CATTIVITA’

3E – gruppo 1 – Napolitano Mattia, Boga Xavier, Visioli Alberto, Ursu Cristian, D’Argenio Davide

Una stanza, quella dei ragazzi, un micro cosmo curato minuziosamente, come se i ragazzi avessero avuto tempo per osservare ogni minimo dettaglio. Una chiusura che comunica claustrofobia, ma che non rinuncia a un’apertura verso l’esterno tramite questa finestra sul mondo. Una vera “Escape room” centro dell’opera e tema del concorso

Per maggiori informazioni: info@oplateatro.it.