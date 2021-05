Europei di Nuoto, Martinenghi quinto nei 100 rana. Castiglioni in finale

Quinto posto per Nicolò Martinenghi nei 100 rana ai Campionati Europei di nuoto che si stanno svolgendo a Budapest. Dopo le belle prove in batteria e semifinale, il ranista di Azzate (tesserato per Aniene) non riesce a salire sul podio chiudendo “solo” al quinto posto con il crono di 58”94, mezzo secondo in più del tempo di qualificazione.

Gara decisa nella vasca di ritorno, dopo che Martinenghi aveva girato ai 50 al terzo posto, non si è ripetuto nella seconda parte di gara perdendo posizioni e non riuscendo così a salire sul podio. Primo posto per Adam Peaty (57”66), secondo l’olandese Arno Kamminga (58”10), terzo l’altro britannico James Wilby (58”58) e quarto il bielorusso Ilya Shymanovich. Settimo posto per l’altro italiano, e compagno di allenamenti di Martinenghi, Alessandro Pinzuti (59”50).

«Si è dimostrata una gara nella quale non si possono fare errori – il commento ai microfoni di RaiSport di Martinenghi -. Peccato perché il podio era alla portata e c’è un po’ di rammarico. Non stavo bene dalla prima bracciata, ma ora punto ai 50».

Pochi minuti dopo è scesa in vasca Arianna Castiglioni, seconda nella sua semifinale dei 100 rana dopo l’ottima qualificazione della mattina in batteria. La bustocca si è qualificata per la finale (mercoledì 19 maggio alle 18.25) con il quarto tempo assoluto (1’06″24). Secondo tempo assoluto per Martina Carraro (1’06″09).

«Sono entrata in finale, domani farò la mia gara e vediamo come andrà», il commento a RaiSport di Castiglioni al termine della sua prestazione.