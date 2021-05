Folla di tifosi a Milanello per incoraggiare i giocatori del Milan

In tanti davanti ai cancelli di Milanello di Carnago per salutare i calciatori rossoneri in partenza per la trasferta verso Bergamo. Sciarpe, striscioni e fumogeni, mascherine indossate da molti ma non da tutti, regole sul distanziamento assenti totalmente.

Il raduno questa mattina, domenica 23 maggio, davanti ai cancelli del centro di allenamento sportivo, così come si vede nel video tratto dalla pagina Facebook “Milan nel Cuore” (e da altre pagine come Il Casciavait, foto sopra) .

I rossoneri questa sera scenderanno in campo contro l’Atlanta per l’ultima partita di campionato, quella per l’ingresso alla UEFA Champions League. Un appuntamento calcistico importante dunque, davanti al quale molti tifosi hanno scelto di manifestare il loro sostegno.