Frana sulla statale, strada ancora chiusa: da Luino a Zenna solo passando da Dumenza

Dalla serata di martedì 18 Maggio 2021, la Strada Statale n.394 del Verbano Orientale é interrotta nell’abitato di Colmegna.

La frana è localizzata esattamente al km. 38+700 della SS. 394 del Verbano Orientale. Luino e tutte le altre direzioni conseguenti sono raggiungibili esclusivamente attraverso il territorio di Dumenza con direzione da Colmegna lungo la via Berra.

Il transito è consentito esclusivamente a mezzi con peso non superiore alle 3,5 tonnellate.

«E’ indispensabile che transitino mezzi che ne hanno assoluta necessità.

Alle 8 sono attesi i tecnici (geologo, ingegnere responsabile) per capire l’entità del problema e prendere le decisioni conseguenti che, al momento, non sono ipotizzabili», fanno sapere dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Per la mattina di oggi, mercoledì, é sospeso il servizio di scuolabus per le frazioni montane e per Pino.

Il distacco di materiale dal versante della montagna è avvenuto nella serata di martedì attorno alle 18 e ha causato l’intervento dei vigili del fuoco.