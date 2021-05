Il giorno del lutto di un’intera città

È il giorno delle conferme degli arresti, ma anche quello del lutto che ha colpito le comunità dopo la tragedia del Mottarone di domenica scorsa causando 14 morti e il ferimento grave di un bambino, l’unico sopravvissuto.

LE INDAGINI – C’è attesa per la richiesta della convalida degli arresti di Luigi Nerini, 56enne di Baveno (Verbania) proprietario della Ferrovie del Mottarone, il direttore dell’esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini posti dalla procura di Verbania in stato di fermo di indiziato di delitto all’alba di mercoledì dopo una nottata di interrogatori cui sono seguite le prime ammissioni: il freno sarebbe stato manomesso consapevolmente, per evitare il fermo dell’impianto che avrebbe generato minori entrate per la funivia in un momento di ripartenza dell’attività turistica sul lago.

«Quella cabina aveva problemi da un mese o un mese e mezzo» e per cercare di risolverli sono stati effettuati «almeno due interventi tecnici»: ad ammetterlo durante l’interrogatorio di ieri sera davanti al Procuratore di Verbania, Olimpia Bossi e al pm Laura Carrera, come riporta l’Ansa, è stato Gabriele Tadini, il capo servizio responsabile del funzionamento della Funivia del Mottarone.

IL LUTTO – Nella giornata di oggi, giovedì, si terranno i primi funerali delle vittime previsti a Varese per le 15 nella chiesa di san Fermo: la cerimonia verrà officiata dal vescovo Giuseppe Vegezzi e saranno presenti le autorità cittadine. La chiesa sarà riservata ai parenti stretti e ai famigliari mentre all’esterno saranno presenti altoparlanti e posti a sedere per il pubblico della comunità del quartiere varesino che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia come chiesto nella serata di ieri durante la cerimonia serale nella quale il parroco don Stefano Cucchetti ha chiesto ai fedeli di mantenere quella «riservatezza e compostezza richiesta dalle famiglie» di Alessandro Merlo e Silvia Malnati. È stato istituito il lutto cittadino.

VEDANO OLONA – A Vedano Olona le esequie della famiglia Zorloni – Vittorio, Elisabetta e il piccolo Mattia avranno luogo invece nella giornata di domani, venerdì 28 maggio.