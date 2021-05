Gli exchange di criptovalute entrano in borsa

Le criptovalute sono delle monete virtuali, gestite tramite sistemi di crittografia come Blockchain, nate come alternativa alle monete reali, ovvero alle valute in corso che tutti noi utilizziamo per fare la spesa, pagare le tasse, acquistare un abito. Negli ultimi anni il numero delle criptovalute è aumentato a dismisura, oggi ne esistono varie centinaia e ne nascono di nuove ogni settimana. Questi prodotti alternativi stanno però, per certi versi, percorrendo strade che forse un domani li porteranno ad essere al pari delle altre valute? Non possiamo saperlo, ma nel frattempo i contatti tra questo mercato alternativo e i mercati già consolidati si stanno facendo sempre più intensi e reali.

Un exchange che entra in borsa

Uno dei contatti più importanti tra il mondo delle criptovalute e i mercati abituali è avvenuto proprio nelle ultime settimane. Oggi possiamo infatti trovare sul NASDAQ le azioni Coinbase. Quest’ultimo è uno dei principali exchange esistenti al mondo e si occupa sostanzialmente di criptovalute; i clienti di Coinbase possono utilizzare la piattaforma messa a disposizione da questa società per acquistare qualsiasi genere di criptovaluta, tra quelle più note e quelle meno note oggi esistenti al mondo. Si tratta di un evento epocale, perché due mercati separati, uno dei quali nato in antitesi rispetto all’altro, sono entrati in stretto contatto. Certo, già altre società di exchange sono state quotate in borsa, ma Coinbase è un colosso di questo ambito, la sua presenza nel NASDAQ è chiaramente molto più impattante. Forse questo è un primo passo verso l’accettazione delle criptovalute da parte dei mercati istituzionali e delle banche centrali, ma solo con il passare dei mesi potremo averne la certezza.

Coinbase entra in borsa con una IPO

Per accedere alla borsa Coinbase è partita da un direct listing, per poi passare attraverso una IPO, Initial Public Offering. In pratica ha dapprima quotato direttamente le azioni della società, per poi offrire al pubblico una certa percentuale di tali titoli. Inizialmente si è potuto apprezzare un vero e proprio boom delle azioni Coinbase, che ha fatto schizzare in alto il valore della società già nell’arco della prima giornata di contrattazioni. Questo successo è dovuto sia all’eco mediatica correlata all’evento, sia al fatto che negli ultimi mesi tutte le criptovalute hanno vissuto un momento d’oro, con exploit impensabili solo un anno fa. Ovviamente nei giorni successivi alla IPO le quotazioni di coinbase sono tornate all’interno di un range più “umano”, ma si sta apprezzando un costante e regolare aumento del valore.

Cosa fa una piattaforma di exchange

Per chi non conoscesse ancora cosa sia una piattaforma di exchange, si tratta di uno strumento online che permette di acquistare e di vendere criptovalute. Alcuni siti richiedono ai propri clienti di versare dei fondi sul proprio account, per poi utilizzarli per acquistare tutte le criptovalute disponibili su quella specifica piattaforma. Altri invece consentono un acquisto diretto, pagando con carta di credito o bonifico bancario. Chi desidera comprare una criptovaluta oggi deve passare attraverso una piattaforma di cambio, che gli permetterà anche di conservare la traccia digitale di tale valuta.