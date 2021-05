A Gorla Maggiore la biblioteca diventa più sicura e smart

Un sistema pratico, immediato, che permetterà ai gorlesi di sfruttare appieno i servizi della Biblioteca comunale 24 ore su 24. Un modo, soprattutto, per concedersi il piacere della lettura senza timori legati alla pandemia in corso.

È stato inaugurato questa mattina (venerdì 14 maggio, ndr) il nuovo smart locker della biblioteca di Gorla Maggiore: delle speciali cassette nelle quali ritirare e depositare i libri o i dvd, in modo immediato e sicuro. Il sindaco Pietro Zappamiglio e l’assessore alla Cultura Antonella Scolfaro hanno mostrato tutto il loro entusiasmo per l’iniziativa, che andrà – speriamo – ad incentivare i gorlesi a noleggiare i libri e i dvd in catalogo, sfruttando questo meccanismo di ritiro già noto perché utilizzato da alcuni siti di web commerce.

«Utilizzare lo Smart Locker – situato presso la biblioteca comunale – è molto semplice:

1. Si prenotano i libri/dvd telefonando o presentandosi in biblioteca, richiedendo che siano messi in una casella dello smart locker; 2. All’arrivo dell’e-mail o del messaggio via whatsapp di notifica di “pronti al prestito”, verrà comunicato un numero identificativo della casella dello smart locker e un codice di accesso;

3. Si potranno ritirare libri/dvd prenotati inserendo il codice ricevuto e girando la parte inferiore della serratura elettronica in senso orario;

4. Si deve chiudere lo sportello, riportando la parte inferiore della serratura in posizione verticale;

5. Si ha tempo due giorni per ritirare i libri/dvd. Scaduto il tempo, i libri saranno prelevati e occorrerà ripetere la procedura di prenotazione. I libri/dvd consegnati devono essere avvolti in un sacchetto di plastica e inseriti nel box blu, attraverso l’apposita fenditura posizionata sulla parte frontale dello stesso».

Gli smart locker inaugurati presso la biblioteca gorlese

In un momento di incertezza legata alla pandemia in corso, l’iniziativa dell’Amministrazione di Gorla Maggiore cerca di offrire ai cittadini un modo per preservare la passione per la lettura, senza timori per l’incolumità delle persone. «Si tratta di un aiuto, sia per questo momento particolare, che per il futuro – evidenzia l’assessore Scolfaro – ci auguriamo che i cittadini lo utilizzino volentieri».

Per altre informazioni, è possibile contattare la Biblioteca al numero di telefono 0331/614801.