Induno Olona dice addio a Franco Cozzi: lunedì 10 maggio i funerali

Si svolgeranno domani, lunedì 10 maggio alle 15,30 a Induno Olona, i funerali di Franco Cozzi, che insieme ai fratelli era titolare della “Panetteria Cozzi”.

Franco Cozzi era personaggio molto noto e molto amato a Induno Olona: «Era una persona squisita, come del resto tutta la famiglia – ha detto il sindaco di Induno Olona, Marco Cavallin, ricordando Franco e interpretando il cordoglio e i sentimenti dei suoi concittadini – Ricordo fino a pochi anni fa la presenza in negozio anche dei genitori che hanno insegnato ai tre figli un lavoro letteralmente tramandato di generazione in generazione».

I funerali si terranno nella Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista, a pochi metri dalla panetteria dove Franco, con i fratelli, preparava ogni giorno le sue specialità.

Prima della cerimonia funebre, alle 15, in Chiesa verrà recitato il Rosario.

