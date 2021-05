La prima presentazione “in presenza” di Ubik Varese parla della città del futuro

Sarà la presentazione del libro “Varese 2051”, di Cesare Chiericati e Antonio Martina (Franco Angeli editore) a inaugurare la nuova stagione in presenza degli eventi della libreria Ubik Varese, in piazza del Podestà.

L’incontro con gli autori si terrà sabato 29 maggio alle 11, nello spazio antistante la libreria: è perciò necessaria la prenotazione del posto a sedere, telefonando al numero 0332.1690245 oppure inviando una e-mail all’indirizzo: varese@ubiklibri.it

Il libro è stato scritto da Cesare Chiericati e Antonio Martina durante la pandemia che si è abbattuta sul mondo. Col senno di poi, stanno emergendo tutti gli errori del passato che non ci hanno permesso di affrontare l’emergenza con i mezzi più appropriati. Ne stiamo uscendo con notevoli difficoltà e con la speranza di recuperare quanto sbagliato ma soprattutto cercando di evitare ulteriori errori.

Per sviluppare questo tentativo, gli autori hanno affrontato un percorso che aiuterà a considerare l’insieme delle situazioni così come le vediamo oggi e come potranno evolvere nel futuro. Naturalmente sono contemplate anche le soluzioni. L’importante è impossessarsi della convinzione del cambiamento, per poi attuarlo. Si tratta del primo tentativo di esporre una previsione trentennale legata con concretezza alla sua realizzazione.