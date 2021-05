L’amministrazione comunale propone a Comerio “L’Orto Bonus” per chi sceglie di coltivare la terra

“La piantagione è stata fatta. Abbiamo piantato le verdure, i peperoni, le melenzane… il progetto va avanti. Adesso vediamo quando pioverà. Ringraziamo anche zio Gigi per i bastoni!”, inizia così il video messaggio del primo cittadino di Comerio Silvio Aimetti, che In collaborazione con Verdi Città di Varese, nei prossimi giorni, settimane e mesi coltiverà l’orto a Comerio, per dare un piccolo ma simbolico contributo a un mondo sempre più verde.

In questo episodio della video serie lanciata dal sindaco su facebook, vengono mostrati i progressi fatti nella coltivazione e la nuova proposta del Comune di Comerio per promuovere l’ecologia, ridurre il consumo di suolo e promuovere la produzione a km0. Come? Con la proposta di un “Orto Bonus” per le famiglie, un incentivo di 2€ per mq per chi sceglie di coltivare la terra a orto.

Nell’annuncio Aimetti chiarisce che verrà previsto un massimale, si pensa ad un orto di 100 mq massimo, che sia a “misura di famiglia” e quindi non un’impresa. L’iniziativa potrà riguardare anche realtà condominiali con verde a disposizione che vorranno sperimentare un orto in comune.

“Sarà sì un modo per aiutare nell’acquisto delle sementi e degli attrezzi, ma è il messaggio ciò che ci sta a cuore. Cioè l’importanza che, prendendosi cura della terra e coltivandola, si attua una riduzione del consumo di suolo e delle emissioni di c02. Si riscopre anche il contatto con la terra. È un messaggio importante per noi e soprattutto per le prossime generazioni”.

Il Sindaco ha precisato che l’amministrazione proseguirà poi parallelamente con l’erogazione del c.d. “contribuito spesa”.