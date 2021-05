L’eurodeputata Isabella Tovaglieri contro Fedez: “Il paladino dei diritti censura don Alberto “

«Fedez blocca don Alberto, è questa la tolleranza del paladino dei social? “Complimenti” a Fedez, paladino dei diritti e delle libertà sui social solo quando fa comodo a lui, altrimenti diventa campione di intolleranza, come ha fatto oggi bloccando il nostro don Alberto Ravagnani, colpevole soltanto di aver manifestato garbatamente il proprio pensiero, differente da quello del cantante! La libertà di espressione deve valere per tutti e in tutte le situazioni, caro Fedez, non solo quando si tratta di compiacere una certa sinistra radical chic».

Anche l’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri è intervenuta su un social, in questo caso Facebook, per commentare il ban attuato dal noto rapper milanese (e marito di Chiara Ferragni) nei confronti del giovane prete di Busto Arsizio.

Secondo la deputata europea bustocca il comportamento di Fedez è in totale contraddizione rispetto a quanto da lui stesso denunciato nelle scorse settimane dopo il suo discorso sul palco del concerto del Primo Maggio. In quel caso l’artista aveva resa nota una telefonata con i dirigenti Rai che lo invitavano a non affrontare il tema del Ddl Zan contro l’omotransfobia durante il proprio intervento.