Lucerna amara per Ondoli e Carucci: il pass olimpico non arriva

Un terzo posto in Coppa del Mondo può avere una sapore molto amaro. Se n’è accorta quest’oggi – domenica 16 maggio – Chiara Ondoli insieme alle compagne di barca Aisha Rocek, Alessandra Patelli e Kiri Tontodonati. Il loro quattro senza senior infatti ha disputato un’ottima prova sul Rotsee di Lucerna ma il bronzo non è bastato per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo.

L’Italia, con a bordo la 25enne di Angera, si è dovuta arrendere in finale a Irlanda e Cina: saranno queste le due formazioni che completano il novero delle partecipanti ai Giochi in questa specialità. Proprio l’Irlanda ha fatto gara di testa fin dalle prime battute lasciando a cinesi e azzurre il duello per la seconda piazza, ultima utile per volare a Tokyo: le due barche sono passate quasi appaiate sia ai 1.000 sia ai 1.500 metri ma nell’ultimo quarto di regata la Cina ha respinto tutti i tentativi di rimonta italiana arrivando anche vicina all’Irlanda, comunque prima.

A Lucerna (dove il meteo ha rivoluzionato il programma: in origine la Coppa sarebbe dovuta terminare lunedì) è sfumata anche la possibilità di qualificazione olimpica per Nicolò Carucci, la giovanissima “stella” della Canottieri Gavirate impegnato nel doppio senior insieme a Luca Chiumento. I due azzurri erano riusciti a cogliere la qualificazione alla finale grazie al terzo posto ottenuto nelle semifinali del mattino, ma nella gara per le medaglie si sono dovuti accontentare della sesta piazza. Russia e Repubblica Ceca, prima e seconda, volano a Tokyo.

Ai Giochi giapponesi saranno quindi nove le barche azzurre, visto che anche l’otto maschile – terzo a Lucerna – non è riuscito a qualificarsi. Una flotta comunque importante nella quale troverà posto (sul doppio leggero) anche Federica Cesarini, varesina di Bardello. Per Ondoli e Carucci resta comunque uno spiraglio: le qualificazioni infatti riguardano le barche ma non i singoli atleti (e lo sa bene Chiara che aveva contribuito a portare a Tokyo il quattro di coppia). Da qui in avanti ci sarà quindi una forte concorrenza interna alla Nazionale per avere un posto in uno degli equipaggi che partiranno per il Giappone.