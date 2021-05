A Luino il 7 giugno riaprono Le Betulle

Dopo mesi di trattative e confronti con la società concessionaria della gestione del centro sportivo comunale “le Betulle”, Sport Management SSD Spa, si è finalmente giunti a una parziale soluzione alla chiusura dell’impianto, causa di forte preoccupazione tra gli amministratori, i tecnici e i cittadini.

Il 5 maggio scorso la società P.RI.M.E. ssd arl, riconducibile alla società spagnola Forus Deporte y Ocio S.I., attiva da anni nel settore attraverso la gestione di circa 35 centri sportivi tra Spagna e Portogallo, ha formalizzato l’affitto del ramo d’azienda relativo alla convenzione per l’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale “le Betulle”, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione nonché con oneri di progettazione – repertorio comunale n.3273 – durata 14 anni.

L’affitto del ramo d’azienda è finalizzato a consentire la riapertura del centro sportivo nel più breve tempo possibile nelle more dell’acquisto del medesimo ramo a seguito di procedura competitiva nell’ambito della procedura concorsuale di Sport Management SSD spa.

Alla luce di ciò, dal 7 giugno riapriranno alle associazioni luinesi il palabetulle e i campi da tennis, mentre dal 1 luglio riaprirà la palestra.

Le piscine coperte per il momento sono ancora chiuse per decreto ma l’affittuario ha iniziato le attività di valutazione degli interventi tecnici necessari alla riattivazione dell’impianto stesso. Verranno date notizie più precise in seguito ma intanto ci tenevamo a dare questa informazione attesa da molte persone.

«Ricordo una cosa ancora soltanto. In una fase in cui le piscine non potevano comunque essere aperte, non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto alle due associazione penalizzate dalla situazione di chiusura a causa delle procedure di concordato preventivo a cui SM aveva fatto ricorso» ha commentato l’assessore Ivan Martinelli che ha dato la notizia in apertura del consiglio comunale di ieri sera, giovedì 27 maggio.

«Abbiamo trovato e proposto soluzioni alternative, dove possibile, anche con la collaborazione e la disponibilità di comuni vicini, e permesso loro di continuare a esercitare la propria attività, dove e quando consentita. Mi sono relazionato costantemente sia con i presidenti, sia con i legali incaricati dagli stessi, per trovare insieme soluzioni rapide ed efficaci e attuare azioni condivise. Ringrazio queste associazioni che hanno tenuto duro, hanno compreso il nostro impegno, continuando ad offrire occasioni di socialità ai propri ragazzi, pur con grandi difficolta. La delicatezza della situazione e della procedura avviata, compresa da molti ma non da tutti, non ci ha permesso di fornire più informazioni di quelle che, di volta in volta venivano da noi comunicate. Siamo felici che finalmente si possa vedere la luce alla fine del tunnel. Confidiamo che si possa intraprendere una proficua e serena collaborazione con i nuovi gestori. Ne abbiamo tutti bisogno», ha concluso Matinelli.