A Luino il Comune incontra le associazioni del territorio

Il Comune di Luino ha incontrato da remoto venerdì scorso, 6 maggio, le associazioni del territorio, per dialogare e trovare soluzioni insieme. Presenti all’incontro circa una ventina di realtà.

L’intento dell’amministrazione Bianchi è quello di impegnarsi, come anticipato in precedenza, a presentare l’avviso pubblico per la concessione di contributi alle associazioni, di 15mila euro totale, da investire in iniziative da realizzare nei prossimi mesi.

Grande è stata l’interazione da parte dei componenti delle diverse associazioni che hanno arricchito l’incontro con idee volte a migliorare le questioni organizzative e tecniche che li riguardano: aggiornamento del registro delle associazioni e promozione attraverso i canali del Comune, in vista di una progettualità condivisa tra amministrazione e associazioni per la realizzazione di eventi e manifestazione per la comunità.

Importante è stata anche la discussione su come coinvolgere le nuove generazioni. Diverse le ipotesi avanzate, tra cui l’incremento degli scambi culturali.

Emerge la grande voglia di collaborare tra le associazioni e l’amministrazione per ricostruire quel rapporto di co-progettazione e collaborazione che negli anni si era andato a perdere.

«Ci rendiamo disponibili ad ogni confronto e spunto con le associazioni. Per noi rappresentano una fonte importante per la promozione attiva del nostro territorio, dal punto di vista sociale e culturale», conclude l’assessore Botta.

Dopo questo incontro l’amministrazione ha iniziato a muoversi, attualmente ha pubblicato una scheda predisposta per la raccolta dei dati e delle necessità di tutte le realtà lacustri.



Qui il modulo allegato, cliccando qui, e ad inviarlo all’indirizzo cultura@comune.luino.va.it. Per ulteriori informazioni 0332 543 564/525 oppure cultura@comune.luino.va.it.