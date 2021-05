Inaugurata a Luino la ruota panoramica

Questa mattina, sabato 15 maggio, alle 10:00 è stata aperta la nuova ruota panoramica presso il parcheggio del porto Lido di Luino.

Un primo “giro” in una mattinata primaverile in una delle 22 cabine a 35 metri di altezza.

Un tour panoramico delle bellezze del luinese, con biglietti da 7 euro per gli adulti e 5 per i residenti. Per i bambini dai 2 ai 12 anni il biglietto è di 5 euro e per i residenti di questa fascia viene ridotto a 4 euro. Da 0 a 2 anni il biglietto è gratis come per le persone diversamente abili e il loro accompagnatore. I minori di 16 anni

dovranno essere accompagnati e la capienza minima all’interno delle cabine è di 2 persone, massimo 6 se congiunti.

Nel rispetto di tutte le norme covid, con sanificazione delle mani alla salita e alla discesa e il distanziamento sociale, l’amministrazione si augura che questo possa essere un segno di ripartenza e un momento di svago e relax in grado di attirare anche turisti.