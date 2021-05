L’uomo che rubò la Gioconda, un viaggio iconico da Dumenza a Parigi

Una nuova puntata del podcast Sbam, il nuovo progetto di Ariele Frizzante, dj e musicista che si è lanciato in questa nuova produzione.

In meno di 15 minuti si viaggia tra Dumenza e Parigi, in un misto di storia, leggenda e musica, sul filo di uno dei furti più simbolici della storia, quello della Gioconda. Il protagonista del racconto di Ariele Frizzante, “L’uomo che rubò la Gioconda“, oltre al quadro dipinto da Leonardo, è il ladro, Vincenzo Peruggia, emigrato dalla valle del Varesotto per cercare fortuna a Parigi e assunto al Museo del Louvre.

Si alternano le voci della figlia di Peruggia, che non ha mai conosciuto il padre e che ne racconta le vicende commuovendosi un po’, l’impresa, le rivendicazioni, il maldestro tentativo di vendere il quadro, l’arresto, tutto accompagnato dalla musica scelta da Frizzante per fare da sottofondo a questa storia: un pezzo di Ivan Graziani, Monna Lisa, iconico e da riscoprire. Ah, la Gioconda non è italiana, non so se lo sapevate…

Ascolta “Ep. 03 | L’uomo che rubò la Gioconda” su Spreaker.