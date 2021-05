Matteo Bianchi contro Fedez: “Spocchioso, arricchito e maleducato”

Anche il deputato leghista Matteo Bianchi interviene a commento dell’intervento di Fedez durante il concerto del Primo Maggio.

Scrive Bianchi su Facebook: “Fedez è un poveretto spocchioso e maleducato, arricchitosi grazie ad una società malata: contravvenendo alle regole Rai (perché le regole non le fa lui)”

“Ha sfilato con il cappellino Nike, dimenticando la tempesta di polemiche sullo sfruttamento del lavoro minorile in Cambogia che investì proprio quella multinazionale. Chi ha consentito a Fedez di fare pubblicità alla Nike? Chi gli ha consentito di privare della libertà di espressione chi non la pensa come lui, nel rispetto della legge?”

