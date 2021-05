Monito della Lega Giovani: “Per la piscina non si commettano gli errori del palaghiaccio”

«Gli impianti sportivi del nostro comune hanno bisogno di più cura – afferma il coordinatore della Lega Giovani Alberto Nicora – soprattutto in questo importante momento di riapertura e ripresa delle attività. Ci vuole grande attenzione all’associazionismo giovanile, che sarà un aspetto chiave dal punto di vista sociale per quelle fasce d’età che più sono state penalizzate dall’emergenza sanitaria».

«In particolare – rimarca il militante leghista – mi auguro che, ora che la piscina comunale di Varese avrà bisogno di essere rimessa a nuovo, l’amministrazione non commetta gli stessi imperdonabili errori che abbiamo già dovuto vedere rispetto alla vicenda del palaghiaccio, che tanto ha messo in difficoltà le associazioni e i ragazzi che ci gravitano intorno. Da parte mia c’è, in particolare, massima condivisione rispetto a quanto affermato in un recente comunicato dalla nostra Pro Loco che fa bene a rimarcare il legame tra sport e turismo in un ambiente come quello del nostro territorio, legame che potrebbe rilanciare la nostra città, ma che ha bisogno del sostegno concreto e convinto di un’amministrazione comunale capace e interessata alle realtà associazionistiche’».